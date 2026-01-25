Münzen-Rallye: Österreicher sind im Goldrausch

Rohstoff aus Abfall wird zu teuren Sammlerstücken

In der Produktion gegenüber vom Stadtpark arbeitet man im Takt der Maschinen. Granulat wird eingeschmolzen, Legierungen genau geprüft. Ein Großteil des Goldes stammt heute übrigens aus Recycling: aus altem Schmuck, aus elektronischen Bauteilen. Nur ein kleinerer Teil kommt direkt aus Minen in Südamerika. Am Ende landet es wieder hier, in der Bundeshauptstadt, als makellose Ronde – ein unscheinbares Plättchen, das bald zur Münze wird.