Australian Open: Sabalenka gegen Switolina LIVE

Halbfinale bei den Australian Open: Die Ukrainerin Elina Switolina trifft auf die Nummer 1 der Welt, Aryna Sabalenka aus Belarus. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Die Topfavoritin aus Belarus ließ am Dienstag in Melbourne US-Aufsteigerin Iva Jovic beim 6:3,6:0 keine Chance. Im Anschluss benötigte Switolina, die Frau von Gael Monfils, gegen eine frustrierte Coco Gauff nur 59 Minuten zum Sieg.
Switolina hatte vor etwas mehr als zwei Jahren eine Tochter zur Welt gebracht hat und kehrt nun in die Top Ten zurück. „Es war immer mein Traum, nach der Elternzeit zurückzukommen. Und es war mein Ziel, wieder in die Top Ten zu kommen. Das bedeutet mir die Welt“, so die Ukrainerin, die wohl erneut auf einen Handschlag mit Sabalenka verzichten wird. Im Head-to-Head führt die Nummer 1 der Welt mit 5:1.
Das zweite Halbfinale bestreiten im Anschluss Jelena Rybakina und Jessica Pegula.
