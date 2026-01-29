Auf Bim geschossen: Gewehr im Entzug gekauft

Vier Schüsse aus dem Fenster

Fast drei Monate lag das schwarze Gewehr, verpackt im Karton, in seiner Wohnung – bis zum 4. Juli 2025. Da habe er es plötzlich ausprobieren wollen. „Das war impulsiv. Ich weiß, das war blöd“, sagt er vor den Geschworenen. Dreimal hätte er aus seinem Wohnungsfenster in die Luft geschossen. Und einmal auf die gerade haltende Straßenbahn. „Ich wollte niemanden töten. Ich hab' nicht gesehen, dass da jemand drinnen ist.“