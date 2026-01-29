Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zigarette als Vorwand

Brutaler Überfall: Mann mit Glasflasche attackiert

Wien
29.01.2026 13:17
Ein 40-Jähriger wurde unter einem Vorwand plötzlich von vier Verdächtigen mit einer Glasflasche ...
Ein 40-Jähriger wurde unter einem Vorwand plötzlich von vier Verdächtigen mit einer Glasflasche niedergeschlagen.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein 40-Jähriger war in der Nacht auf Donnerstag im Bereich des Hauptbahnhofs unterwegs, als ihn vier Personen unter einem Vorwand nach einer Zigarette fragten. Kurz darauf soll einer mit einer Glasflasche auf ihn eingeschlagen haben. Durch einen Zeugen konnte die Bande schließlich gefasst werden.

0 Kommentare

Ein mögliches Motiv für die offenbar grundlose Attacke um 2.15 Uhr geht aus dem Polizeibericht nicht hervor. Ersten Ermittlungen zufolge soll das Opfer lediglich um eine Zigarette gebeten worden sein. In diesem Moment hätte einer der vier Tatverdächtigen dem Mann die Glasflasche aus der Hand gerissen und damit auf ihn eingeschlagen. Anschließend flüchtete die Gruppe. Das Opfer blieb verletzt zurück.

Zeuge führt Polizei zu Verdächtigen
Ein Zeuge beobachtete die Tat und schilderte den alarmierten Beamten den Ablauf. Trotz der Dunkelheit konnte er sich das Aussehen der vier Beteiligten genau merken. Aufgrund dieser Beschreibung leitete die Polizei sofort eine Fahndung ein. Die Verdächtigen wurden kurz darauf in der Nähe eines U-Bahn-Abgangs angetroffen.

Pole in Polizeigewahrsam
Ein 28-jähriger Pole, der das Opfer mutmaßlich mit der Glasflasche attackiert haben soll, wurde vorläufig festgenommen und in Polizeigewahrsam gebracht. Die Rettung versorgte den 40-Jährigen noch am Tatort, danach wurde er auf eigenen Wunsch in häusliche Pflege entlassen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
3° / 4°
Symbol Regen
Wien 11. Simmering
2° / 4°
Symbol Regen
Wien 14. Penzing
1° / 3°
Symbol Schneeregen
Wien 19. Döbling
2° / 3°
Symbol starker Regen
Wien 21. Floridsdorf
2° / 3°
Symbol starker Regen

krone.tv

Schauspielerin Senta Berger geht es nach ihrem schweren Sturz langsam wieder besser.
Sturz auf der Bühne
Schauspielerin Senta Berger hat OP gut überstanden
Die AVL-Zentrale in Graz. 
Lage bleibt schwierig
Schock: AVL List baut in Graz weitere 350 Jobs ab
Berichte über Trumps psychologischen Verfall halten sich hartnäckig.
Explosiver Bericht
EU-Premier „traumatisiert“ von Trumps Zustand
Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.047 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Vorarlberg
Bergstation um sechs Meter zu weit oben gebaut
134.392 mal gelesen
Diese Bergstation soll von der Bezirkshauptmannschaft Bregenz geprüft werden.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
124.223 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Wien
Gefährlicher Umbau
Autositze waren nur auf Holzpodest montiert!
10 Jahre Gefängnis
Auf Bim geschossen: Gewehr im Entzug gekauft
Zigarette als Vorwand
Brutaler Überfall: Mann mit Glasflasche attackiert
Schüler attackiert
Jugendliche nach brutalem Raub in Döbling gefasst
Krone Plus Logo
Im „Krone“-Gespräch
Prägte Ära: Grün-weiße Legende mit goldener Mähne
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf