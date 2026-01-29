Brutaler Überfall: Mann mit Glasflasche attackiert

Ein mögliches Motiv für die offenbar grundlose Attacke um 2.15 Uhr geht aus dem Polizeibericht nicht hervor. Ersten Ermittlungen zufolge soll das Opfer lediglich um eine Zigarette gebeten worden sein. In diesem Moment hätte einer der vier Tatverdächtigen dem Mann die Glasflasche aus der Hand gerissen und damit auf ihn eingeschlagen. Anschließend flüchtete die Gruppe. Das Opfer blieb verletzt zurück.