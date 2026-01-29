Brutaler Überfall: Mann mit Glasflasche attackiert

Ein 40-Jähriger war in der Nacht auf Donnerstag im Bereich des Hauptbahnhofs unterwegs, als ihn vier Personen unter einem Vorwand nach einer Zigarette fragten. Kurz darauf soll einer mit einer Glasflasche auf ihn eingeschlagen haben. Durch einen Zeugen konnte die Bande schließlich gefasst werden.
Ein mögliches Motiv für die offenbar grundlose Attacke um 2.15 Uhr geht aus dem Polizeibericht nicht hervor. Ersten Ermittlungen zufolge soll das Opfer lediglich um eine Zigarette gebeten worden sein. In diesem Moment hätte einer der vier Tatverdächtigen dem Mann die Glasflasche aus der Hand gerissen und damit auf ihn eingeschlagen. Anschließend flüchtete die Gruppe. Das Opfer blieb verletzt zurück.
Zeuge führt Polizei zu Verdächtigen
Ein Zeuge beobachtete die Tat und schilderte den alarmierten Beamten den Ablauf. Trotz der Dunkelheit konnte er sich das Aussehen der vier Beteiligten genau merken. Aufgrund dieser Beschreibung leitete die Polizei sofort eine Fahndung ein. Die Verdächtigen wurden kurz darauf in der Nähe eines U-Bahn-Abgangs angetroffen.
Pole in Polizeigewahrsam
Ein 28-jähriger Pole, der das Opfer mutmaßlich mit der Glasflasche attackiert haben soll, wurde vorläufig festgenommen und in Polizeigewahrsam gebracht. Die Rettung versorgte den 40-Jährigen noch am Tatort, danach wurde er auf eigenen Wunsch in häusliche Pflege entlassen.
