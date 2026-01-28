Wirtschaft kritisiert Verzug bei Forschungsgeldern

Es geht um Milliarden. Neben den Budgets für die Unis ist der FTI-Pakt die größte Säule in der öffentlichen Forschungsfinanzierung, vor allem im angewandten Sektor. Doch die Regierung ist säumig und bricht damit sogar das Gesetz. Innerhalb der Koalition gibt es wohl unterschiedliche Zugänge. Beim Ministerrat diese Woche schob man das Thema erneut auf.