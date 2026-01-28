Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Milliardenpakt

Wirtschaft kritisiert Verzug bei Forschungsgeldern

Wirtschaft
28.01.2026 15:49
Bei Forschung und Entwicklung fehlt derzeit die Sicherheit, was das Budget betrifft.
Bei Forschung und Entwicklung fehlt derzeit die Sicherheit, was das Budget betrifft.(Bild: Looker_Studio - stock.adobe.com)
Porträt von Peter Stadlmüller
Von Peter Stadlmüller

Die Regierung verschleppt weiterhin den Pakt für Forschung, Technologie und Entwicklung (FTI). Das Milliardenprogramm für 2027 bis 2029 sollte seit Jahresende 2025 stehen, noch gibt es aber kein Ergebnis. WKO-General Jochen Danninger kritisiert die Verzögerung, das sei ein „Schaden für den Wirtschaftsstandort“, auch die Industriellenvereinigung macht Druck.

0 Kommentare

Es geht um Milliarden. Neben den Budgets für die Unis ist der FTI-Pakt die größte Säule in der öffentlichen Forschungsfinanzierung, vor allem im angewandten Sektor. Doch die Regierung ist säumig und bricht damit sogar das Gesetz. Innerhalb der Koalition gibt es wohl unterschiedliche Zugänge. Beim Ministerrat diese Woche schob man das Thema erneut auf.

„Regierungsziel gefährdet“
Doch die anhaltende Unsicherheit über die Finanzierung bringt auch Kritik von Wirtschaftsvertretern ein. „Eine weitere Verzögerung ist nicht hinnehmbar und gefährdet darüber hinaus das im Regierungsprogramm  verankerte Ziel, die Forschungsquote bis 2030 auf über 4 Prozent des BIP zu erhöhen“, kritisiert WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger.

WKO-General Jochen Danninger kritisiert, dass die Förderungen noch nicht fixiert wurden.
WKO-General Jochen Danninger kritisiert, dass die Förderungen noch nicht fixiert wurden.(Bild: WKO/Marek Knopp)

Hier liegt auch der Knackpunkt. In der derzeitigen Budgetlage sind große Förderpakete oder Ausweitungen kaum an der Tagesordnung, gleichzeitig hat man sich aber dem Ziel verschrieben, 4 Prozent des Budgets für Forschung auszugeben. Forschung und Entwicklung galten in der Vergangenheit meist als Investitionen, die ungeachtet von Krisen als sicher galten.

2,6 Milliarden Euo in der Industriestrategie
Ein starker FTI-Pakt sei „kein Luxus, sondern eine wirtschaftspolitische Notwendigkeit“, meint Danninger. Die Unternehmen bräuchten auch Planungssicherheit. In der zuletzt präsentierten Industriestrategie wurden bereits 2,6 Milliarden Euro von fünf Milliarden Euro für neun Schlüsseltechnologien veranschlagt, ein endgültiger Rahmen fehlt aber weiterhin. Auch die Industriellenvereinigung warnt vor „möglichen Kürzungen“. Der nächste FTI-Pakt für 2027-2029 soll dringend beschlossen werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Alex Pretti (li.) konfrontiert bei der Demo am Samstag einen Bundesgrenzbeamten. Kurz darauf ...
Es war keine Notwehr
Bericht zu Todesschüssen widerspricht US-Regierung
Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Simone Lugner und Anwalt Florian Höllwarth. Der Angeklagte blieb seinem Prozess im Juni 2025 ...
Stoß über Rolltreppe
Nach Freispruch: Lugners Droher setzte neue Taten
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
237.672 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
128.343 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
121.650 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Wirtschaft
Milliardenpakt
Wirtschaft kritisiert Verzug bei Forschungsgeldern
Maßnahmen in Aussicht
Sinkende Rohölpreise werden nicht weitergegeben
Krone Plus Logo
Gesamtbetriebskosten
Gebrauchtwagen: Dieser Antrieb ist am günstigsten
Neue Handelspartner
EU plant Abkommen über Rohstoffe mit Vietnam
Mitarbeiter im Visier
Große Geldwäsche-Razzia bei der Deutschen Bank
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf