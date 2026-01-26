Jahrelange Doping-Odyssee: Seidl beendet Karriere

Er habe in den vergangenen Wochen und Monaten gemerkt, dass Körper und Geist nicht mehr in der Lage sind, den Trainingsumfang zu bewältigen, den es braucht, um an der Weltspitze mitmischen zu können. Seidl hofft beim Nordic Triple in Seefeld nun auf eine gute Performance, um sich noch einen Traum zu erfüllen und beim Skifliegen „am legendären Kulm“ an den Start zu gehen.