„Es war ein Traum, der unerreichbar schien“

Kronberger: „Führung hätte mich nur nervös gemacht“

In der Abfahrt (um neun Hundertstelsekunden) und im Super-G (um eine Hundertstel) verpasste sie knapp weiteres Edelmetall, im Riesentorlauf fiel sie aus. Die Bewerbe ließen Petra ermüden, dabei stand der abschließende Slalom noch am Programm. Kronberger wollte erst gar nicht starten. „Ich habe ernsthaft mit meinem Trainer Raimund Berger darüber geredet, ob es Sinn macht, weil ich so müde war.“ Dieser fand genau die richtigen Worte, sodass sich Kronberger bereit fühlte für einen letzten Kraftakt. „Das war vielleicht der nötige Ansporn, um noch mal alles reinzulegen.“