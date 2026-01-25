Petra Kronberger schrieb mit Doppel-Gold in Albertville 1992 Geschichte. Für die „Krone“-Serie „Salzburger Olympia-Helden“ schwelgte die Ski-Legende in Erinnerungen. Warum sie einen Startverzicht erwog und an eine Disqualifikation dachte.
Mit zarten 17 Jahren wurde Petra Kronberger für die Olympischen Spiele in Calgary nominiert. „Es war genial, als wir ins Olympische Dorf gefahren sind.“ Beim Frühstück traf sie internationale Topstars.
„Einmal wäre ich fast in Katharina Witt reingelaufen“, erinnert sie sich. „Da gehst du mit offenem Mund durch die Gegend.“
Annemarie Moser-Pröll und Franz Klammer als Idole
Schon als kleines Kind übten die Bewerbe im Zeichen der fünf Ringe eine Faszination aus. Gespannt verfolgte sie ihre Idole, zu denen Annemarie Moser-Pröll und Franz Klammer zählten. „Die Frage war: Wie schafft man es, selbst einmal zu Olympia zu kommen? Es war ein Traum, der unerreichbar schien.“
In Kanada wurde er Wirklichkeit. Die Erfahrungen, die Kronberger dabei sammeln konnte, waren für Albertville vier Jahre später unbezahlbar. „Du hast ein Bild davon, was auf dich zukommt. Wenn Landsleute es schaffen, Medaillen zu holen, wird die Sehnsucht nach eigenen noch größer, rückt aber auch das Ziel näher. Du siehst auf einmal, dass es möglich ist. Zugleich weiß man, dass am Tag X alles passen muss.“
„Petra, die Große“ auf dem Cover des „Time“-Magazines
1992 sollte alles passen. Und wie! In der Kombination ließ sie all ihre Rivalinnen hinter sich und holte vor Anita Wachter Gold. „Im Unterschied zur WM in Saalbach, wo jeder Medaillen erwartet hat, habe ich bei Olympia nicht zu den Topfavoritinnen gezählt. Das war sicher gut für mich“, erinnert sich die Pongauerin.
In jenem Moment, als ihr der Olympiasieg gewiss war, konnte sie das gar nicht realisieren. „Das wurde mir erst bewusst, als ich Tage danach das ,Time’-Magazin in Händen hielt und dort auf dem Titelblatt war. „Petra The Great“, also „Petra, die Große“, stand geschrieben. „Da wusste ich, dass mir etwas Großes gelungen war.“
Kronberger: „Führung hätte mich nur nervös gemacht“
In der Abfahrt (um neun Hundertstelsekunden) und im Super-G (um eine Hundertstel) verpasste sie knapp weiteres Edelmetall, im Riesentorlauf fiel sie aus. Die Bewerbe ließen Petra ermüden, dabei stand der abschließende Slalom noch am Programm. Kronberger wollte erst gar nicht starten. „Ich habe ernsthaft mit meinem Trainer Raimund Berger darüber geredet, ob es Sinn macht, weil ich so müde war.“ Dieser fand genau die richtigen Worte, sodass sich Kronberger bereit fühlte für einen letzten Kraftakt. „Das war vielleicht der nötige Ansporn, um noch mal alles reinzulegen.“
Zur Halbzeit lag sie auf Rang drei. „Das war perfekt, denn Führende zu sein, hätte mich nur nervös gemacht.“ Als Kronberger ins Ziel kam, leuchtete die „1“ auf. Eine Medaille war ihr sicher. „Mein Jubel war riesengroß. Es war eine Befreiung.“ Wenige Minuten später stand sie als Doppel-Olympiasiegerin fest.
Ich bin ein Mensch, der die Eindrücke aufsaugt und Zeit braucht, um das zu verarbeiten. Die hatte ich nicht. Entsprechend müde war ich nach den Spielen, erst recht nach der Saison.
Petra KRONBERGER
Ski-Legende
Bild: Andreas Tröster
„Hoffentlich werde ich nicht disqualifiziert“
Wobei sie kurz Angst hatte, die Goldene wieder zu verlieren. Ein Fanclub-Mitglied sprang über die Bande und spielte im Zielraum mit seiner Harmonika. „Heute ist das unvorstellbar“, lacht die 56-Jährige. „Ich dachte nur: Hoffentlich werde ich nicht disqualifiziert.“
Am Tag nach ihrem Husarenritt feierte sie ihren 23. Geburtstag. Groß gefeiert wurde allerdings nicht. „Es war der letzte Bewerb, viele waren schon abgereist. Ich musste nach dem Rennen auch noch ins ORF-Studio und bin dann am Geburtstag heimgeflogen.“ Zeit, um das Erlebte zu verarbeiten, blieb ihr daher nicht.
*) Gold in der Kombination 1992
*) Gold im Slalom 1992
*) Gold in der Abfahrt 1991
*) Sieg im Gesamtweltcup 1989/90, 1990/91, 1991/92
*) Sieg im Slalomweltcup 1990/91
*) Sieg in 16 Weltcuprennen
*) Als erste Dame in allen fünf Disziplinen (Abfahrt, Super-G, Riesentorlauf, Slalom, Kombination) gewonnen
*) 1990/91 gewann sie binnen 37 Tagen in allen Disziplinen
„Ich bin ein Mensch, der die Eindrücke aufsaugt und Zeit braucht, um das zu verarbeiten. Die hatte ich nicht. Entsprechend müde war ich nach den Spielen, erst recht nach der Saison.“ Diese schloss sie mit dem dritten Gesamtweltcupsieg en suite ab.
Wenige Monate später gab die Werfenwengerin mit nur 23 Jahren ihr Karriereende bekannt. Kronberger hatte sportlich alles erreicht und ihre Träume verwirklicht. Auf derart eindrucksvolle Weise, dass die Erinnerungen daran auch Jahrzehnte später für Gänsehaut sorgen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.