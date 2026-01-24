Tränen der Freude gab‘s erst als ORF-Kommentatorin

Mit sieben Hundertstel Rückstand Dritte

„Ein Trainer hat einmal zu mir gesagt, dass ich nie einen Riesentorlauf gewinnen werde“, sagt die 52-Jährige. In deren Trophäensammlung neben einer Riesentorlauf-Kugel auch eine WM-Goldmedaille in dieser Disziplin zu finden ist. Und eine Silbermedaille von den Olympischen Spielen in Nagano 1998. „Ich werfe ihm aber gar nichts vor, sondern will damit nur zeigen, dass man weitermachen muss, wenn man an etwas glaubt“, betont Meissi. Ihr späterer Trainer Karl Frehsner sah in ihr wiederum eine Gesamtweltcupsiegerin – und sollte Recht behalten.