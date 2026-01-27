Freier schenkte Escortdame Polster mit Peilsender

„Reaktion war vielleicht etwas überzogen“

„Ich habe Gefühle für das Opfer“, leitet der Mann, der alle anderen Prozessbeteiligten ständig unterbricht, ein. „Ich schaue gern Horrorfilme und deshalb war meine Reaktion vielleicht etwas überzogen“, meint er in Bezug auf seine Drohmails. Weil die Agentur die Prostituierte nach zahlreichen Liebesbekundungen und Zudringlichkeiten des Freiers nicht mehr zu ihm schicken wollte, sendete er per Mail Tötungsphantasien: „Ich werde sie töten. Ich komme zur Agentur und laufe Amok“, war etwa darin zu lesen.