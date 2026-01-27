Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wollte sie abholen“

Freier schenkte Escortdame Polster mit Peilsender

Gericht
27.01.2026 16:00
Der Angeklagte bezeichnet seine Methoden als „kreativ“.
Der Angeklagte bezeichnet seine Methoden als „kreativ“.(Bild: Krone KREATIV/Stephan Tesarek Stock Adobe)
Porträt von Anja Richter
Von Anja Richter

Ein 53-jähriger Niederösterreicher wollte mehr als nur Sex von seiner Escortdame und verliebte sich offenbar unsterblich in sie. Die Rumänin erwiderte die Zuneigung nicht, was er wiederum nicht akzeptieren wollte. Der Mann jubelte ihr einen Peilsender unter und rief einen Schlüsseldienst, um sich Zutritt zu ihrer Wohnung zu verschaffen. Doch nicht nur das.

0 Kommentare

Im ersten Moment mag es an den Kino-Kultfilm „Pretty Woman“ erinnern. Doch trifft man im Wiener Landesgericht die Akteure, platzt jegliche Romantik in der Sekunde. Denn jener 43-jährige Niederösterreicher, der sich in eine Sexarbeiterin verliebte, muss sich nun wegen Stalkings, Hausfriedensbruch und gefährlicher Drohung verantworten.

„Reaktion war vielleicht etwas überzogen“
„Ich habe Gefühle für das Opfer“, leitet der Mann, der alle anderen Prozessbeteiligten ständig unterbricht, ein. „Ich schaue gern Horrorfilme und deshalb war meine Reaktion vielleicht etwas überzogen“, meint er in Bezug auf seine Drohmails. Weil die Agentur die Prostituierte nach zahlreichen Liebesbekundungen und Zudringlichkeiten des Freiers nicht mehr zu ihm schicken wollte, sendete er per Mail Tötungsphantasien: „Ich werde sie töten. Ich komme zur Agentur und laufe Amok“, war etwa darin zu lesen.

Zitat Icon

Es ist wurscht, ob sie ihre Vignette, ihren Goldhamster oder sonst etwas in der Wohnung vermuten. Das ist Hausfriedensbruch!

Richterin Claudia Zöllner

Dass die junge Frau keine Beziehung mit ihm wollte, konnte der verliebte Freier nicht akzeptieren. Um an ihre private Wohnadresse zu gelangen, schenkte er ihr ein Polster, in dem er einen Peilsender versteckte. „Ich wollte sie halt einfach mal abholen“, begründet er, sagt aber später, dass er sein Handy und seine Vignette bei ihr vermutete, die er beim letzten Treffen im Hotel verloren hätte …

Schlüsseldienst geholt, um in ihre Wohnung zu gelangen
Die Frau fand den Peilsender, der Mann entwickelte einen neuen Plan. Über das zentrale Melderegister kam er auf legalem Weg an die Adresse der Rumänin. Um kurz darauf erneut das Gesetz zu brechen. Weil diese mehrmals nicht die Tür öffnete, als er klopfte, rief der Wiener einen Schlüsseldienst, um in die Wohnung zu gelangen.

Großes Interesse am Prozess im Wiener Landl.
Großes Interesse am Prozess im Wiener Landl.(Bild: Heinz Stephan Tesarek, Krone KREATIV)

„Ich wollte nur nachschauen, ob meine Sachen dort sind“, fehlt ihm jegliches Schuldbewusstsein. „Es ist wurscht, ob sie ihre Vignette, ihren Goldhamster oder sonst etwas in der Wohnung vermuten. Das ist Hausfriedensbruch!“, wundert sich nicht nur Richterin Claudia Zöllner über die Schilderungen des Mannes. „Es ist halt ein bissel kreativ“, argumentiert er. „Nein, das ist anghaut“, korrigiert Frau Rat. 

Freispruch vom Stalking
Das Opfer gibt sich in der Vernehmung wortkarg und unkonkret („Es ist schwer, wenn ich Ihnen alles aus der Nase ziehen muss“), weshalb die Richterin den Stalking-Vorwurf freisprechen muss. Für den Hausfriedensbruch und die gefährliche Drohung fasst der unbescholtene 43-Jährige – nicht rechtskräftig – drei Monate bedingte Haft aus.

„Was muss passieren, dass sie endlich verstehen, dass die Frau nichts von ihnen will?“, fragt die Richterin abschließend. „Das weiß ich jetzt“, beteuert der beharrliche Freier. Bis auf die Drohungen würde er es allerdings „alles wieder genauso machen“. Für das Opfer wohl die nächste gefährliche Drohung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Greenpeace im Talk
Asbest-Funde: Wie groß ist die Gefahr?
Haben Mängel, die bereits im Sommer aufgedeckt wurden, nun zur Katastrophe geführt?
Fabrik „geschmolzen“
Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
263.063 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
234.703 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.944 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Mehr Gericht
„Wollte sie abholen“
Freier schenkte Escortdame Polster mit Peilsender
Polizisten bedroht
Weihnachtspackerl mit geköpfter Taube verschickt
Bluttat im Gefängnis
Mörder ging mit Rasierklinge auf Vergewaltiger los
Krone Plus Logo
Von Leine gelassen
Statt verletztem Reh tötete Jagdhund eine Pute
„Es war ein Blödsinn“
Mit Fake-Handyverträgen Tausende Euro ergaunert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf