Besatzung geborgen
Frachter mit 1300 Autos geriet in Nordsee in Brand
Der mit 1300 Autos beladene Frachter „Thames Highway“ liegt nach einem Brand manövrierunfähig vor der Nordseeinsel Borkum. Nun soll das Schiff zurück in den Ausgangshafen in Emden geschleppt werden.
Das Feuer ist inzwischen gelöscht, wie das Havariekommando in Cuxhaven am Dienstag mitteilte. Wegen Maschinenschäden kann das Schiff aber nicht mehr eigenständig fahren.
Um etwa 11.52 Uhr am Dienstagvormittag lag die „Thames Highway“ noch vor Borkum. Aufgebrochen war der Frachter aus Emden, gelegen an der Emsmündung am Nordufer des Dollarts.
Besatzung verhinderte Ausbreitung des Feuers
An Bord waren 18 Besatzungsmitglieder und ein Lotse. Verletzt wurde niemand. Die Besatzung habe den Raum sofort luftdicht verschlossen, so sei eine Ausbreitung verhindert worden. Ein Hubschrauber hat die Crew bereits geborgen.
Großeinsatz ausgelöst
Das Havariekommando übernahm die Einsatzleitung und schickte sechs Einsatzkräfte, die speziell für die Schiffsbrandbekämpfung auf See ausgebildet sind. Sie wurden mit einem Polizeihubschrauber zum Schiff geflogen. Auch Feuerwehren waren im Einsatz.
Im Jahr 2023 war ein Brand auf dem Frachter „Freemantle Highway“ ausgebrochen, der ebenfalls Tausende Autos geladen hatte - darunter 500 E-Autos.
