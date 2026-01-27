Vorteilswelt
Besatzung geborgen

Frachter mit 1300 Autos geriet in Nordsee in Brand

Ausland
27.01.2026 12:13
Vor der Nordseeinsel Borkum liegt der Frachter derzeit vor Anker.
Vor der Nordseeinsel Borkum liegt der Frachter derzeit vor Anker.(Bild: Oliver Riepe)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der mit 1300 Autos beladene Frachter „Thames Highway“ liegt nach einem Brand manövrierunfähig vor der Nordseeinsel Borkum. Nun soll das Schiff zurück in den Ausgangshafen in Emden geschleppt werden.

0 Kommentare

Das Feuer ist inzwischen gelöscht, wie das Havariekommando in Cuxhaven am Dienstag mitteilte. Wegen Maschinenschäden kann das Schiff aber nicht mehr eigenständig fahren.

Um etwa 11.52 Uhr am Dienstagvormittag lag die „Thames Highway“ noch vor Borkum. Aufgebrochen war der Frachter aus Emden, gelegen an der Emsmündung am Nordufer des Dollarts.

Besatzung verhinderte Ausbreitung des Feuers
An Bord waren 18 Besatzungsmitglieder und ein Lotse. Verletzt wurde niemand. Die Besatzung habe den Raum sofort luftdicht verschlossen, so sei eine Ausbreitung verhindert worden. Ein Hubschrauber hat die Crew bereits geborgen.

Die knapp 150 Meter lange „MS Thames Highway“, die unter der Flagge der Bahamas fährt, war ...
Die knapp 150 Meter lange „MS Thames Highway“, die unter der Flagge der Bahamas fährt, war demnach unterwegs von Emden ins britische Grimsby, als am späten Montagabend im Maschinenraum Feuer ausbrach.(Bild: vesselfinder.com)

Großeinsatz ausgelöst
Das Havariekommando übernahm die Einsatzleitung und schickte sechs Einsatzkräfte, die speziell für die Schiffsbrandbekämpfung auf See ausgebildet sind. Sie wurden mit einem Polizeihubschrauber zum Schiff geflogen. Auch Feuerwehren waren im Einsatz.

Im Jahr 2023 war ein Brand auf dem Frachter „Freemantle Highway“ ausgebrochen, der ebenfalls Tausende Autos geladen hatte - darunter 500 E-Autos.

