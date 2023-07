Frachter hatte mehr Autos geladen als angegeben

Die niederländische Küstenwache hatte zuvor von 2857 Autos gesprochen, darunter 25 E-Autos. Nun teilte ein Sprecher der japanischen Reederei Kawasaki Kisen K.K. am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Tokio mit, dass es sich um 3783 Autos handele. Eines der Elektrofahrzeuge an Bord soll der Brandherd für das Flammeninferno vor der holländischen Küste gewesen sein. „So wie es aussieht, ist auch ein elektrisches Auto explodiert“, ist im Funkverkehr der Rettungskräfte aus der Nacht zu Mittwoch zu hören, nachdem Kontakt mit dem Kapitän hergestellt wurde.