Liebes-Aus bei Bella Hadid und ihrem Cowboy

In den letzten Tagen hat Bella Hadid ihre Fans mit sexy Schnappschüssen aus dem Urlaub verzaubert. Jetzt kommt raus: Ihr Cowboy Adan Banuelos war beim Trip in die Sonne wohl nicht dabei. Denn die Model-Schönheit und ihr Freund haben sich getrennt!
Zwei Jahre waren Hadid und der 36-jährige Cowboy liiert, jetzt ist alles aus. Ein Liebes-Aus, das für die Fans wohl überraschend kommt. Denn auf Instagram zeigte sich das Model noch Ende des Jahres Arm in Arm mit seinem Freund.
Liebe auf den ersten Blick
In einem Interview verriet die 29-Jährige einmal, dass es Liebe auf den ersten Blick gewesen sei. „Ich sah ihn hereinkommen, und es war wie ein frischer Wind“, beschrieb sie das erste Treffen mit Banuelos bei einer Pferdeshow in Texas.
Und schmunzelte: „Ich habe immer von einem Cowboy geträumt. Und er ist einfach umwerfend.“
Hadid lenkt sich mit Urlaub ab
Warum Hadid und ihr Cowboy nun getrennte Wege gehen, das ist noch nicht bekannt. Denn bislang hat die Model-Schönheit das Liebes-Aus nicht offiziell bestätigt.
Wie „Entertainment Tonight“ aber berichtete, versuche Hadid nach der Trennung positiv zu bleiben. Und schaut man sich die Bilder aus dem Urlaub mit ihren Freunden an, scheint ihr das in den letzten Tagen auch richtig gut gelungen zu sein ...
