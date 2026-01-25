Bella Hadid sorgt mit Bikini-Fotos für Herzrasen

In der Body-Horror-Serie von Ryan Murphy beweist Hadid nämlich, dass sie auch bei Actionszenen absolut den Dreh drauf hat. Kein Wunder, dass die 29-Jährige nach ihrer ersten Schauspiel-Rolle Blut geleckt und verraten hat, dass sie gerne noch öfter vor der Kamera stehen möchte: „Ich würde gerne weiterhin schauspielern. Das ist ein Traum von mir“, erklärte sie im Interview mit dem „Hollywood Reporter“.