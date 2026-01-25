Vorteilswelt
Sexy „Meerjungfrau“

Bella Hadid sorgt mit Bikini-Fotos für Herzrasen

Society International
25.01.2026 13:37
Bella Hadid genießt gerade die Sonnenseiten des Lebens.
Bella Hadid genießt gerade die Sonnenseiten des Lebens.(Bild: instagram.com/bellahadid)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Türkises Meer, weißer Strand und ein sexy Sand-Popo: Bella Hadid genießt gerade die Sonnenseiten des Lebens. Und beweist mit einem sexy Schnappschuss, warum sie derzeit nicht umsonst zu den begehrtesten Models der Welt gehört.

Sie ist nicht nur Topmodel, sondern seit Kurzem auch ein Serienstar. Kein Wunder, dass Bella Hadid nach den stressigen letzten Monaten eine Auszeit gerade bitter nötig hat.

Sexy Bikini-Kurven
Gemeinsam mit ihren Freunden jettete die 29-Jährige daher in die Sonne und teilt aktuell fleißig zahlreiche Bilder von ihrem Trip ans Meer. Ganz zur Freude ihrer Fans, denn die Model-Beauty hüpft bei tropischen Temperaturen natürlich hauptsächlich im Bikini durchs Bild.

Vor allem ein Foto dürfte bei Bellas Fangemeinde besonders gut ankommen – nämlich jener Schnappschuss, bei dem die Schwester von Gigi Hadid kess ihren Po in die Kamera hält – zu finden in diesem Instagram-Posting:

Die Kurven, die in einem knappen, schwarzen Bikini stecken, sind noch nass, das Model scheint also kurz, bevor die Aufnahme entstanden ist, noch in den Wellen geplanscht zu haben.

Doch Hadid liegt während ihres Urlaubs längst nicht nur auf der faulen Haut, wie ein weiteres Posting beweist. In der Bildergalerie sieht man die Schönheit nämlich beim Schnorcheln zwischen tropischer Unterwasserwelt. „Mermaid Girl“, also „Meerjungfrau“, betitelt das Topmodel die Fotos.

Klicken Sie sich hier durch die Bildergalerie, die Bella Hadid mit ihren Fans geteilt hat:

Hadid sorgt mit erster Serien-Rolle für Aufsehen
Wer übrigens glaubt, Bella Hadid mache nur in knappen Looks eine gute Figur, der sollte sich die neue Disney+-Serie „The Beauty“ mit Ashton Kutcher in der Hauptrolle anschauen. 

Hier können Sie sich den Trailer zu „The Beauty“ mit Ashton Kutcher und Bella Hadid anschauen:

In der Body-Horror-Serie von Ryan Murphy beweist Hadid nämlich, dass sie auch bei Actionszenen absolut den Dreh drauf hat. Kein Wunder, dass die 29-Jährige nach ihrer ersten Schauspiel-Rolle Blut geleckt und verraten hat, dass sie gerne noch öfter vor der Kamera stehen möchte: „Ich würde gerne weiterhin schauspielern. Das ist ein Traum von mir“, erklärte sie im Interview mit dem „Hollywood Reporter“.

