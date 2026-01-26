Bellas Po-Dekolleté sollten Sie sich ansehen!

Vorteilswelt
Society International
26.01.2026 17:00
Wer denkt, der nackte Rücken sei das Highlight von Bella Hadids Poker-Look, der irrt. Denn noch ...
Wer denkt, der nackte Rücken sei das Highlight von Bella Hadids Poker-Look, der irrt. Denn noch weiter unten wird es erst richtig heiß!(Bild: instagram.com/bellahadid)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bella Hadid macht im Urlaub nicht nur im Bikini eine gute Figur. Für einen Poker-Abend mit Freunden schlüpfte das Topmodel nämlich in einen Mega-hot-Look, der es in sich hatte. Der Grund: ein Po-Dekolleté, das aufregender nicht sein könnte!

Die schöne Schwester von Bella Hadid gönnt sich mit Freunden gerade eine Auszeit am Meer. Neben in den Wellen Planschen und Schnorchelausflügen steht bei der bunten Truppe auch abendliche Unterhaltung auf dem Programm.

Hadid sorgt mit Look für Schnappatmung
Genauer gesagt traf sich die 29-Jährige mit ihren Mädels unter Deck der gecharterten Luxusjacht zum Pokerabend. Und Stil war dabei natürlich alles.

In dieser Instagram-Bildergalerie können Sie sich den Mega-hot-Look von Bella Hadid anschauen:

Weshalb Hadid in ein Kleid schlüpfte, das heißer nicht sein könnte. Denn das schwarze Dress hatte nicht nur einen Rückenausschnitt, der so tief reichte, dass jede Menge nackter Haut zu sehen war. Es hatte auch ein Po-Dekolleté, das einfach atemberaubend war.

Denn Bellas wohlgeformte Rundungen blitzten unter Cut-outs hervor, die wie die Blätter einer Blüte angeordnet waren. Ein Hingucker, der bei den Fans auf Instagram regelrecht für Schnappatmung sorgte! 

„Schönste Frau der Welt“
„Oh mein Gott!“, blieb da einem Fan regelrecht die Luft weg. Ein anderer schrieb schlicht: „Göttin“, während zahlreiche andere Flammen-Emojis posteten. Und noch einer jubelte sogar: „Die schönste Frau der Welt.“

Dass Bella Hadid modisch immer für eine Überraschung gut ist, das bewies die Beauty übrigens erst vor wenigen Tagen bei der Premiere der Serie „The Beauty“ in Los Angeles. Da schritt die 29-Jährige nämlich im roten Wow-Dress über Red Carpet und stahl mit diesem Auftritt sogar ihrem Serien-Kollegen Ashton Kutcher die Show.

