Freizügig, luxuriös: So feiern die Bezos Silvester

Von der Braut auf DER Märchenhochzeit des Jahres zur Astronautin und Frau eines der reichsten Männer der Welt: Es gibt wohl nichts, was das Jahr von Lauren Sánchez Bezos noch toppen könnte. Nicht, dass sie es nicht versuchen würde, wie Fotos ihres Jahresausklangs auf der Luxus- und Partyinsel St. Barts zeigen ...
Viel nackte Haut und wohl noch mehr Alkohol, das alles um mehrere Tausend Euro pro Nacht – so lässt sich die mehrtägige Silvestersause von Lauren und Jeff Bezos zusammenfassen. Unter 1800 Euro ergattert man auf der Karibikinsel kein Zimmer, dass Bezos mit einem geschätzten Vermögen von über 200 Milliarden Euro wohl deutlich tiefer in die Tasche griff, ist anzunehmen.
Sie tanzt, er schaut ...
Und den Anblick seiner frisch Angetrauten – die beiden heirateten im Juni in Venedig – genoss der Amazon-Gründer sichtlich (siehe Posting unten): Während Lauren in Minirock und mehr als knappen Bandeau-Top zu karibischen Klängen tanzt, kühlt Jeff sein Gemüt mit dem einen oder anderen Gläschen Wein.
Immer mit dabei: ausreichend Leibwächter – und diesmal auch die Kinder der beiden aus früheren Beziehungen: Nikko Gonzalez (24) aus Laurens Beziehung mit Footballer Tony Gonzalez, Evan Whitesell (19, aus der Ehe mit Schauspielagent Patrick Whitesell) sowie Jeff Bezos’ ältester Sohn Preston (25). Quasi eine intime Familienfeier – vergleicht man mit den Gästelisten ihrer sonstigen Partys.
Zur dreitägigen Hochzeit etwa reiste halb Hollwood an, darunter Leonardo DiCaprio, Kim Kardashian oder Sydney Sweeney. Kostenpunkt der Super-Sause: geschätzte 47 Millionen Euro. Allein am Hochzeitskleid soll das Designerteam von Dolce & Gabbana 900 Stunden gearbeitet haben.
Heiß-kalte Milliardärs-Traditionen
Ein Kleid wie im Märchen – und ganz entsprechend dem neuen Leben der zweifach geschiedenen Journalistin und Kinderbuchautorin Sanchez. Und das stellt sie oft und gerne zur Schau, gerade erst wieder in einem Jahresrückblick auf Instagram:
Die letzten Stationen bisher: eine wochenlange Flitterfahrt auf Bezos‘ Jacht von Sizilien über Ibiza und die Französische Riviera, Laurens 56. Geburtstag und das Weihnachtsfest feierte das Paar im US-amerikanischen Luxus-Skiparadies Aspen. Und selbst Milliardäre pflegen Traditionen: Von den eisigen Pisten in die heiße Karibik – die Route nahmen die beiden Frischvermählten schon in den vergangenen Jahren.
