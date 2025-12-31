Freizügig, luxuriös: So feiern die Bezos Silvester

Von der Braut auf DER Märchenhochzeit des Jahres zur Astronautin und Frau eines der reichsten Männer der Welt: Es gibt wohl nichts, was das Jahr von Lauren Sánchez Bezos noch toppen könnte. Nicht, dass sie es nicht versuchen würde, wie Fotos ihres Jahresausklangs auf der Luxus- und Partyinsel St. Barts zeigen ...