Bezos-Gattin machte Sweeney sexy Kurven-Konkurrenz

Am Wochenende hat es Sydney Sweeney ordentlich krachen lassen: Die Schauspielerin feierte ihren 28. Geburtstag nach – mit heißen Kurven, einem Hauch Nostalgie und Promi-Freunden.
Auf Instagram veröffentlichte Sweeney, die bereits Mitte September 28 Jahre jung wurde, zahlreiche Schnappschüsse ihrer wilden Geburtstags-Sause vom Wochenende. Gefeiert wurde mit einem „Weltraum“-Motto – und die Hollywood-Beauty hatte sich dafür in ein ganz besonderes Outfit geworfen.
Sweeney feierte im Britney-Dress
Denn beim silbernen Minikleid mit tiefem Sternchen-Dekolleté, in dem sich Sweeney präsentierte, fühlten sich wohl viele Millennials umgehend in ihre Jugend zurückversetzt.
Das sexy Dress sorgte Ende der 2000er nämlich auch schon bei Fans von Britney Spears für Schnappatmung. Die ehemalige „Pop-Prinzessin“ ließ sich damals in dem Fummel aus der Spring/Summer-Kollektion der Marke The Blonds für ihr Album „Circus“ ablichten.
Ob Sweeney, die sich für einen Schnappschuss sogar in die ikonische Pose der Sängerin geworfen hatte, in das originale „Britney-Dress“ geschlüpft war oder nicht, das verriet sie ihren Fans allerdings nicht.
Heiße Dekolletés im Doppelpack
Die Insta-Bilder verrieten jedoch: Bei der wilden Party bekam das Geburtstagskind aber ordentlich Kurven-Konkurrenz. Und das von niemand Geringerem als Bezos-Gattin Lauren Sánchez!
Die beiden sind seit der Mega-Hochzeit des Paares in Venedig, zu der Sweeney geladen war, wahre Busenfreundinnen – und zeigen das ganz offensichtlich auch gerne. Denn Sánchez, die selten mit ihren Reizen geizt, stahl in ihrem glänzenden Mini-Kleid der Jubilarin fast die Show.
Der Stimmung auf „Planet Syd“, wie Sweeney in der Caption zu ihrem Posting schrieb, tat das aber sichtlich keinen Abbruch. Zahlreiche weitere Fotos zeigen, dass auch die weiteren Promi-Gäste wie Wiz Khalifa, Diplo oder Glen Powell auf der wilden Geburtstagsparty von Sweeney eine Mordshetz hatten.
