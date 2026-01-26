Lawine ausgelöst, ohne diese auch zu melden

„Wenn sie sich gemeldet hätten, wäre ein großer Such- und Lawineneinsatz verhindert worden“, schildern die Bergretter nach dem Einsatz und fügen hinzu: „Wenn der Verursacher sich bei der nächsten Station gemeldet hätte, wären zwei Hubschrauber, fünf Hundeführer und zahlreiche Bergretter aus zwei Ortsstellen nicht umsonst im Einsatz gewesen.“