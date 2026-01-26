Lawine ausgelöst, ohne diese auch zu melden

Ärgerlicher Einsatz für die Bergretter in Bad Gastein: Am Donnerstag hatte ein Snowboarder eine Lawine ausgelöst und konnte sich durch die Hilfe eines Freundes befreien. Davon wussten die Retter aber nichts, ein großer Einsatz war die Folge ...
„Wenn sie sich gemeldet hätten, wäre ein großer Such- und Lawineneinsatz verhindert worden“, schildern die Bergretter nach dem Einsatz und fügen hinzu: „Wenn der Verursacher sich bei der nächsten Station gemeldet hätte, wären zwei Hubschrauber, fünf Hundeführer und zahlreiche Bergretter aus zwei Ortsstellen nicht umsonst im Einsatz gewesen.“
Die Lawine war in Sportgastein außerhalb der gesicherten Pisten abgegangen. Das Schneebrett war an die 200 Meter lang und bis zu 70 Meter breit. Die Abrisshöhe betrug einen Meter.
