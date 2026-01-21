Lieferung in Todesnacht: Für wen war zweite Pizza?

Es ist eiskalt am Dienstagvormittag in der Linzer Harrachstraße, nur vereinzelt verirren sich Sonnenstrahlen durch die Schattenfront der Häuserzeilen, bringen aber keine Wärme. Dick vermummt eilen Passanten an dem Haus vorbei, in dem am frühen Montagnachmittag die Leiche eines 49-jährigen Immobilienmaklers gefunden worden war. Wie berichtet, hatte der ältere Bruder des Opfers gegen 13 Uhr den schrecklichen Fund gemacht.