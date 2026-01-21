Lieferung in Todesnacht: Für wen war zweite Pizza?

In seiner eigenen Wohnung gefesselt und brutal erschlagen wurde ein 49-jähriger Mann in der Nacht auf Sonntag. Hatte der Linzer Immobilienmakler womöglich den Täter noch zum Essen eingeladen? Denn am Samstagabend hatte er noch zwei Pizzen in einem Lokal bestellt.
Es ist eiskalt am Dienstagvormittag in der Linzer Harrachstraße, nur vereinzelt verirren sich Sonnenstrahlen durch die Schattenfront der Häuserzeilen, bringen aber keine Wärme. Dick vermummt eilen Passanten an dem Haus vorbei, in dem am frühen Montagnachmittag die Leiche eines 49-jährigen Immobilienmaklers gefunden worden war. Wie berichtet, hatte der ältere Bruder des Opfers gegen 13 Uhr den schrecklichen Fund gemacht.
