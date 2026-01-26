Nach Bluttat starb jetzt auch noch der Vater
Toter Makler in Linz
Es sind schwere Tage für eine gut situierte Familie in Linz: Nachdem die übel zugerichtete Leiche eines 49-jährigen Immobilienmaklers von seinem Bruder gefunden wurde, starb nun exakt eine Woche nach der Bluttat auch noch der Vater. Eine Obduktion des 86-Jährigen wurde angeordnet.
Am Montag vergangener Woche machte der Bruder eines 49-Jährigen aus Linz die schreckliche Entdeckung: Er fand den Immobilienmakler tot in seiner Penthouse-Wohnung in der Linzer Harrachstraße. Der leblose Körper lag mit Blessuren übersät und an Händen und Beinen gefesselt am Badezimmerboden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.