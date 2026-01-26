Vorteilswelt
Toter Makler in Linz

Nach Bluttat starb jetzt auch noch der Vater

Oberösterreich
26.01.2026 06:00
Kerzen erinnern an das Opfer der Bluttat.
Kerzen erinnern an das Opfer der Bluttat.(Bild: Christoph Gantner)
Porträt von Philipp Zimmermann
Porträt von Christoph Gantner
Von Philipp Zimmermann und Christoph Gantner

Es sind schwere Tage für eine gut situierte Familie in Linz: Nachdem die übel zugerichtete Leiche eines 49-jährigen Immobilienmaklers von seinem Bruder gefunden wurde, starb nun exakt eine Woche nach der Bluttat auch noch der Vater. Eine Obduktion des 86-Jährigen wurde angeordnet.

0 Kommentare

Am Montag vergangener Woche machte der Bruder eines 49-Jährigen aus Linz die schreckliche Entdeckung: Er fand den Immobilienmakler tot in seiner Penthouse-Wohnung in der Linzer Harrachstraße. Der leblose Körper lag mit Blessuren übersät und an Händen und Beinen gefesselt am Badezimmerboden.

