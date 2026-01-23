Vorteilswelt
High-Society-Mord

Das Schweigen der Kripo heizt die Spekulationen an

Oberösterreich
23.01.2026 06:00
Trauernde stellten im Durchgang des Wohnhauses in der Linzer Harrachstraße Kerzen auf.
Trauernde stellten im Durchgang des Wohnhauses in der Linzer Harrachstraße Kerzen auf.
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

In dem Promi-Mordfall in der Linzer Innenstadt scheint derzeit wenig weiterzugehen. Vom Landeskriminalamt gibt es keine Informationen. Umso stärker brodeln die Gerüchte um den Lebenswandel des Opfers.

„Das könnte ein zweiter Fall Moshammer werden“ – auch in den Reihen der Linzer Polizei schießen derzeit die Spekulationen ins Kraut. Zur Erinnerung: Der Münchner Modemacher Rudolph Moshammer (64) war im Jänner 2005 in seinem Haus erdrosselt worden.

Oberösterreich
Krone Plus Logo
