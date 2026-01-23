Frustration bei der Kripo: Alle Spuren vom Opfer

Während der bestialische Gewalttäter immer noch frei herumläuft, zerschlugen sich am Freitagnachmittag die Hoffnungen der Ermittler auf einen raschen Erfolg im Linzer High-Society-Mord: Denn man setzte die Hoffnung auf die am Tatort gefundenen Spuren. Doch Kommissar DNA lässt die Beamten im Stich.