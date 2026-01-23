Vorteilswelt
High-Society-Mord

Frustration bei der Kripo: Alle Spuren vom Opfer

Oberösterreich
23.01.2026 18:00
Die Spurensicherer nahmen auch den Pkw des Opfers mit.
Die Spurensicherer nahmen auch den Pkw des Opfers mit.
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Während der bestialische Gewalttäter immer noch frei herumläuft, zerschlugen sich am Freitagnachmittag die Hoffnungen der Ermittler auf einen raschen Erfolg im Linzer High-Society-Mord: Denn man setzte die Hoffnung auf die am Tatort gefundenen Spuren. Doch Kommissar DNA lässt die Beamten im Stich.

0 Kommentare

Und eine Frage quält besonders: Wie lange waren der oder die Folterknechte in der Dachgeschoßwohnung jenes Linzers (49), der über Stunden gepeinigt wurde, ehe man ihn erschlug?

