Freunde warnten Opfer: „Halt die Finger da raus!“

Der grauenhafte Mord in der Linzer High Society, bei dem ein Lebemann in seiner eigenen Wohnung zu Tode gefoltert worden ist – nun brechen immer mehr Menschen aus dem Umfeld des Opfers das Schweigen: „Wir haben ihn gewarnt, sich mit dem Rotlichtmilieu einzulassen, zu ihm gesagt: ,Halt die Finger da raus!‘ Aber er wollte nicht hören.“