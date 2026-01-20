Bluttat in Linz: Attersee-Anwesen wirft Fragen auf

„Sie haben uns sogar den Strom abgedreht!“
Skandal beim Afrikacup
Der in Linz gefolterte und getötete Makler (49) hatte einen Zweitwohnsitz, für den sich jetzt offenbar auch die Ermittler der Kripo interessieren: Der 49-Jährige besaß gemeinsam mit seiner Mutter (76) ein Anwesen in Steinbach am Attersee, wo man die Eltern des Toten gut gekannt und sehr geschätzt hatte.
Welche Rolle spielt im mutmaßlichen Mordfall eine Villa am Attersee? Neben der Wohnung in der Harrachstraße in Linz, wo der 49-Jährige gefunden wurde, besaß das Opfer auch einen 50-Prozent-Anteil an einem Anwesen in Steinbach.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.