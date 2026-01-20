Bluttat in Linz: Attersee-Anwesen wirft Fragen auf

Der in Linz gefolterte und getötete Makler (49) hatte einen Zweitwohnsitz, für den sich jetzt offenbar auch die Ermittler der Kripo interessieren: Der 49-Jährige besaß gemeinsam mit seiner Mutter (76) ein Anwesen in Steinbach am Attersee, wo man die Eltern des Toten gut gekannt und sehr geschätzt hatte.