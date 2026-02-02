„Wo bleibt der Datenschutz auf Transportschein?“

„Banale Sätze“

„Doch daneben werden banale Sätze wie ,Auge funktioniert nicht richtig’ einfach so angefügt, offenbar angepasst an die Umgangssprache von heute. Wird bei einem Krebspatienten ,Hat etwas Böses im Körper’ angemerkt?“ Nicht nur der undisziplinierte Umgang mit vertraulichen Daten sollte laut der Patientin der Gesellschaft zu denken geben, sondern auch die kümmerliche Ausdrucksweise. Die simple Reaktion auf ihre Sorgen bei der Anmeldung zur Untersuchung: „Egal, was draufsteht, das ist ja nur ein Transportschein, den sieht ja keiner.“