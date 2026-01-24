Einheimischer Skifahrer gerammt, schwer verletzt

Auch wenn der Himmel nicht blau strahlte, tummelten sich am Samstag wieder zahlreiche Skifahrer auf den Tiroler Pisten. Unfälle blieben nicht aus, ein schwerer Zwischenfall passierte am Rangger Köpfl in Oberperfuss.
Gegen 11.40 Uhr kam es im Skigebiet Rangger Köpfl zu einer Kollision zwischen zwei Skifahrern: Ein 45-jähriger polnischer Wintersportler befuhr die blaue Piste 5 in Richtung Tal. Im Zuge eines Rechtsschwunges kollidierte er mit einem 59-jährigen einheimischen Skifahrer.
Pistenrettung im Einsatz, dann Heli-Crew
Infolge des Zusammenstoßes kamen beide Beteiligten zu Sturz. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde der 59-Jährige mit schweren Verletzungen im Bereich der Halswirbelsäule vom Notarzthubschrauber Christophorus 1 in die Klinik Innsbruck geflogen.
Der Zweitbeteiligte begab sich anschließend selbstständig zur medizinischen Abklärung in das Krankenhaus Hall.
