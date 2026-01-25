Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nicht nur Wirbelbruch

Skifahrer kämpfte sich schwerst verletzt ins Tal

Tirol
25.01.2026 20:43
Der Mann wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)
Der Mann wurde von der Rettung ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild)(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Große Leidensfähigkeit und Durchhaltevermögen bewies ein Skifahrer, nachdem er an der Hohen Salve in Tirol in den Wald gestürzt und gegen einen Baumstumpf gekracht war. Der Mann kletterte auf die Piste zurück und fuhr noch selbst ins Tal – die Diagnose war dann erschreckend.

0 Kommentare

Der 46-Jährige aus dem bayerischen Landkreis Kehlheim fuhr gegen 10.40 Uhr auf der rot markierten Piste Nr. 40 in der Gemeinde Hopfgarten (Bezirk Kitzbühel) talwärts und verlor in einer scharfen Rechtskurve im Bereich der Kreuzung mit der Piste Nr. 42a die Kontrolle. Daraufhin stürzte er laut eigenen späteren Angaben über den Pistenrand hinaus auf einen etwa 2,5 Meter unterhalb des Pistenniveaus befindlichen Baumstumpf.

Zurück auf die Piste geklettert
Durch die Wucht des Anpralls wurde er noch einige Meter weiter über die steile Böschung geschleudert. Trotz des dramatischen Vorfalls war es ihm möglich, zur Piste zurückzukehren und mit seinen Alpinskiern ins Tal abzufahren. Erst dort setzte er aufgrund der starken Schmerzen einen Notruf ab.

Schlimme Diagnose im Krankenhaus
Der Verunfallte wurde von der Rettung in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Dort wurden schwere innere Verletzungen sowie ein Bruch des Lendenwirbels festgestellt!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Extravagante Reiseziel
US-Start-up plant Luxushotel auf dem Mond
Blockade-Verstoß
US-Marine setzt weiteren Öltanker in Karibik fest
Alarm beim Hochfahren
Neustart von weltgrößtem AKW in Japan abgebrochen
Mehrere Vermisste
Neuseeland: Campingplatz von Erdrutsch begraben
krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
243.319 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
210.429 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Wirtschaft
USA fürchten einen Finanz-Hammer, den niemand will
141.851 mal gelesen
Selbst Trumps „Narrenfreiheit“ kennt Grenzen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf