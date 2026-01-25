Skifahrer kämpfte sich schwerst verletzt ins Tal

Zurück auf die Piste geklettert

Durch die Wucht des Anpralls wurde er noch einige Meter weiter über die steile Böschung geschleudert. Trotz des dramatischen Vorfalls war es ihm möglich, zur Piste zurückzukehren und mit seinen Alpinskiern ins Tal abzufahren. Erst dort setzte er aufgrund der starken Schmerzen einen Notruf ab.