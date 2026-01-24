Skifahrerin kracht gegen Baum, Gatte schlug Alarm

Fataler Wintersportunfall im Tiroler Stubaital: Eine Urlauberin (57) kam beim Skifahren zu Sturz, rutschte daraufhin unter einem Absperrzaun hindurch und krachte mit voller Wucht gegen einen Baum. Ihr Ehemann leistete Erste Hilfe und schlug Alarm. Die Verletzte musste mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden.
Im Skigebiet Schlick2000 in Fulpmes ereignete sich am Freitagnachmittag, kurz vor 16 Uhr, der fatale Unfall. Die 57-jährige Norwegerin fuhr auf der Talabfahrt, als sie im Bereich einer Linkskurve zu Sturz kam.
Unter Absperrzaun durchgerutscht
„Anschließend rutschte die Skifahrerin unter dem Absperrzaun hindurch und prallte in weiterer Folge gegen einen Baum. Die Frau blieb verletzt neben der Skipiste liegen“, berichtete die Polizei.
Mit Notarzthubschrauber in Klinik
Ihr nachkommender Ehemann, der den Unfall beobachtet hatte, leistete sofort Erste Hilfe. Die Verletzte wurde zunächst von der Pistenrettung geborgen und im Anschluss mit dem alarmierten Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.
