Skifahrerin kracht gegen Baum, Gatte schlug Alarm

Fataler Wintersportunfall im Tiroler Stubaital: Eine Urlauberin (57) kam beim Skifahren zu Sturz, rutschte daraufhin unter einem Absperrzaun hindurch und krachte mit voller Wucht gegen einen Baum. Ihr Ehemann leistete Erste Hilfe und schlug Alarm. Die Verletzte musste mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik eingeliefert werden.