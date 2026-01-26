Einbrecher krachen mit SUV in Juweliergeschäft

Der Besitzer habe versucht, die Einbrecher abzuschrecken – mit einer Waffe, die immer hinter ihm liege. Die Diebe nahmen seine Pistole aber mit. „Da hatte ich Angst um mein Leben“, so Tabello gegenüber dem Sender CBS. „Ich habe mein Lektion gelernt, ich sollte meine Waffe immer bei mir tragen.“