Am helllichten Tag

Einbrecher krachen mit SUV in Juweliergeschäft

Ausland
26.01.2026 07:09
Mit dem gestohlenen Wagen krachten die Einbrecher durch die Eingangstür.
Mit dem gestohlenen Wagen krachten die Einbrecher durch die Eingangstür.(Bild: Screenshot/facebook.com/Classic Jewelers)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Irrer Einbruch am helllichten Tag in Kalifornien: Die Diebe rammten mit einem SUV die Eingangstür eines Juweliergeschäfts, zerschlugen die Auslagen und nahmen Schmuck im Wert von bis zu einer Million US-Dollar mit.

0 Kommentare

Besitzer Ramzy Tabello und ein Mitarbeiter saßen am Freitagnachmittag (Ortszeit) in ihrem Juweliergeschäft in der Großstadt Anaheim im US-Staat Kalifornien, als plötzlich ein SUV durch die Türe krachte. Die maskierten Diebe räumten die Auslagen leer und flohen in zwei Fluchtautos. Den gestohlenen SUV ließen sie einfach stehen. Eine Überwachungskamera filmte den Einbruch, der Besitzer stellte das Video auf Facebook (siehe unten).

„Sollte Waffe immer bei mir tragen“
„Es war das erschreckendste Ereignis meines Lebens“, erzählte Ramzy Tabello dem „Orange County Register“. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden. Tabello zufolge wurde Schmuck im Wert von bis zu einer Million US-Dollar (840.000 Euro) gestohlen.

Der Besitzer habe versucht, die Einbrecher abzuschrecken – mit einer Waffe, die immer hinter ihm liege. Die Diebe nahmen seine Pistole aber mit. „Da hatte ich Angst um mein Leben“, so Tabello gegenüber dem Sender CBS. „Ich habe mein Lektion gelernt, ich sollte meine Waffe immer bei mir tragen.“

Ein Verdächtiger minderjährig
Mit ihrer Beute entkamen die Täter in zwei Autos – und bauten bald zwei Unfälle. Noch am Freitag konnte die Polizei dann acht Tatverdächtige festnehmen. Einer sei allerdings den Eltern übergeben worden, da er minderjährig war.

