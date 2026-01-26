Am helllichten Tag
Einbrecher krachen mit SUV in Juweliergeschäft
Irrer Einbruch am helllichten Tag in Kalifornien: Die Diebe rammten mit einem SUV die Eingangstür eines Juweliergeschäfts, zerschlugen die Auslagen und nahmen Schmuck im Wert von bis zu einer Million US-Dollar mit.
Besitzer Ramzy Tabello und ein Mitarbeiter saßen am Freitagnachmittag (Ortszeit) in ihrem Juweliergeschäft in der Großstadt Anaheim im US-Staat Kalifornien, als plötzlich ein SUV durch die Türe krachte. Die maskierten Diebe räumten die Auslagen leer und flohen in zwei Fluchtautos. Den gestohlenen SUV ließen sie einfach stehen. Eine Überwachungskamera filmte den Einbruch, der Besitzer stellte das Video auf Facebook (siehe unten).
„Sollte Waffe immer bei mir tragen“
„Es war das erschreckendste Ereignis meines Lebens“, erzählte Ramzy Tabello dem „Orange County Register“. Glücklicherweise sei niemand verletzt worden. Tabello zufolge wurde Schmuck im Wert von bis zu einer Million US-Dollar (840.000 Euro) gestohlen.
Der Besitzer habe versucht, die Einbrecher abzuschrecken – mit einer Waffe, die immer hinter ihm liege. Die Diebe nahmen seine Pistole aber mit. „Da hatte ich Angst um mein Leben“, so Tabello gegenüber dem Sender CBS. „Ich habe mein Lektion gelernt, ich sollte meine Waffe immer bei mir tragen.“
Ein Verdächtiger minderjährig
Mit ihrer Beute entkamen die Täter in zwei Autos – und bauten bald zwei Unfälle. Noch am Freitag konnte die Polizei dann acht Tatverdächtige festnehmen. Einer sei allerdings den Eltern übergeben worden, da er minderjährig war.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.