Nach Flucht aus Häfen: Schlug Rammbock-Chef zu?

Blaulicht und Sirenengeräusche, Donnerstagmorgen in Wiener Neustadt am Allerheiligen Platz: Dort hat eine Bande von Kriminellen einen spektakulären Einbruch bei einem Juwelier verübt. Laut Polizei rasten die Täter mit einem Wagen direkt in das Geschäft, als hätten sie einen Rammbock verwendet, um die Türen des Luxusladens zu durchbrechen ...