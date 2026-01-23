EU sendet Stromgeneratoren gegen bittere Kälte

Durch russische Drohnenangriffe sind indes in der Ostukraine mindestens vier Zivilisten getötet worden, darunter ein fünfjähriger Bub. Weitere fünf Menschen seien verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft des Gebiets Donezk auf Facebook mit. Zu den verletzten Opfern in der Ortschaft Tscherkaske im Landkreis Kramatorsk zählten drei Minderjährige. Die Siedlung ist gut 35 Kilometer von der Frontlinie entfernt.