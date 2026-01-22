Selenskyj greift in seiner Rede Europa scharf an

Erneut forderte er eine europäische Armee, der auch die ukrainischen Streitkräfte angehören sollen. Europa, meint Selenskyj, müsse handeln – zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Ohne Handeln gebe es kein Morgen. Indirekt rief der Ukrainer die Europäer damit auf, in den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine einzusteigen. Selenskyj warf den Europäern sogar vor, an den vielen Toten bei den Massenprotesten gegen die Mullahs im Iran mitschuldig zu sein. Freunde wird er sich damit keine gemacht haben.