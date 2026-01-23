Vorhofflimmern: Smartwatches als Frühwarnsystem

Gefährliches Vorhofflimmern oft unentdeckt

Beim Vorhofflimmern schlagen die Vorhöfe des Herzens unregelmäßig. Dies kann dazu führen, dass sich Blutgerinnsel – kleine Klumpen aus geronnenem Blut – im Herzen bilden. „Wenn diese Gerinnsel in das Gehirn wandern, können sie einen Schlaganfall verursachen“, sagte Winter. Da das Flimmern oft nur zeitweise auftritt („paroxysmal“) oder der Patient keine Beschwerden hat („asymptomatisch“), bleibt es bei Routineuntersuchungen beim Arzt oft unentdeckt.