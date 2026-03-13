China genehmigt Gehirn-Computer-Schnittstelle

Bei dem Produkt handelt es sich um ein System, bei dem Elektroden im Gehirn platziert werden. Die Behörde hob hervor, dass klinische Studien eine signifikante Verbesserung der Lebensqualität gezeigt hätten. China hat die BCI-Technologie im jüngsten Fünfjahresplan zur „Zukunftsindustrie“ erklärt und liefert sich in diesem Feld einen Wettlauf mit US-Start-ups wie Elon Musks Neuralink.