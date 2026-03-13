Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Weltpremiere

China genehmigt Gehirn-Computer-Schnittstelle

Elektronik
13.03.2026 11:15
China hat die BCI-Technologie im jüngsten Fünfjahresplan zur „Zukunftsindustrie“ erklärt.
China hat die BCI-Technologie im jüngsten Fünfjahresplan zur „Zukunftsindustrie“ erklärt.(Bild: Curioso.Photography – stock.adobe.com (KI-generiert))
Porträt von krone.at
Von krone.at

China hat grünes Licht für den kommerziellen Verkauf einer Gehirn-Computer-Schnittstelle (Brain-computer interface, BCI) zur Wiederherstellung von Handbewegungen gegeben. Die nationale Arzneimittelbehörde NMPA teilte am Freitag mit, dem System des Herstellers Borui Kang Medical Technology die Zulassung zum Verkauf erteilt zu haben.

0 Kommentare

Es sei die weltweit erste Genehmigung für ein BCI-Produkt für den kommerziellen Verkauf. Es soll Patienten mit Querschnittslähmung nach einer Verletzung der Halswirbelsäule dabei helfen, ihre Greiffähigkeit wiederzuerlangen. Das System nutzt eine drahtlose Technologie, um einen speziellen Handschuh zu steuern.

Lesen Sie auch:
Auf dem jährlichen Treffen des Parlaments legt die Führung um Präsident Xi Jinping die ...
Neuer Fünfjahresplan
KI, Robotik und Co: China strebt Tech-Dominanz an
05.03.2026

Bei dem Produkt handelt es sich um ein System, bei dem Elektroden im Gehirn platziert werden. Die Behörde hob hervor, dass klinische Studien eine signifikante Verbesserung der Lebensqualität gezeigt hätten. China hat die BCI-Technologie im jüngsten Fünfjahresplan zur „Zukunftsindustrie“ erklärt und liefert sich in diesem Feld einen Wettlauf mit US-Start-ups wie Elon Musks Neuralink.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Elektronik
13.03.2026 11:15
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Auch in „Resident Evil Requiem“ gilt es, sich vor bissigen Zombies in Acht zu nehmen.
Krone Plus Logo
Kampf ums Überleben
Resident Evil Requiem: Totgesagte sterben länger
Kinostart am 1. April
Der finale Trailer zum „Super Mario Galaxy Film“
Rose Mondy aus Herne ist die neue „Miss Germany“
Perfektion nicht nötig
Streamerin Rose Mondy ist die neue „Miss Germany“
Krone Plus Logo
Wo ist die Lightshow?
Galaxy Buds 4 Pro: Neue High-End-Stöpsel im Test
Werbung
WERBUNG
Leica & Xiaomi zeigen Ihr neues Smartphone
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
189.273 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
164.013 mal gelesen
Unterhaltung
ORF-Beben: Das fordert Belästigungsopfer noch
147.345 mal gelesen
Krone Plus Logo
Roland Weißmann trat nach Belästigungsvorwürfen zurück, die betroffene Mitarbeiterin sprach von ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
1466 mal kommentiert
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1082 mal kommentiert
Oberösterreich
13-Jähriger soll wieder in die Volksschule gehen
1041 mal kommentiert
Ein 13-jähriger Oberösterreicher (Symbolbild) möchte nach Jahren des Homeschoolings nun ...
Mehr Elektronik
Weltpremiere
China genehmigt Gehirn-Computer-Schnittstelle
Krone Plus Logo
Sicherheitslücke
Wie Reifendrucksensoren Sie heimlich überwachen
Krone Plus Logo
„Fliegenfalle“
So leicht lassen sich Drohnen vom Himmel holen
Magenta Telekom
Wie Daten über Unabhängigkeit entscheiden
Regierung verklagt
Streit um KI im US-Militär eskaliert immer weiter

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf