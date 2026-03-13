China genehmigt Gehirn-Computer-Schnittstelle

China hat grünes Licht für den kommerziellen Verkauf einer Gehirn-Computer-Schnittstelle (Brain-computer interface, BCI) zur Wiederherstellung von Handbewegungen gegeben. Die nationale Arzneimittelbehörde NMPA teilte am Freitag mit, dem System des Herstellers Borui Kang Medical Technology die Zulassung zum Verkauf erteilt zu haben.
Es sei die weltweit erste Genehmigung für ein BCI-Produkt für den kommerziellen Verkauf. Es soll Patienten mit Querschnittslähmung nach einer Verletzung der Halswirbelsäule dabei helfen, ihre Greiffähigkeit wiederzuerlangen. Das System nutzt eine drahtlose Technologie, um einen speziellen Handschuh zu steuern.
Bei dem Produkt handelt es sich um ein System, bei dem Elektroden im Gehirn platziert werden. Die Behörde hob hervor, dass klinische Studien eine signifikante Verbesserung der Lebensqualität gezeigt hätten. China hat die BCI-Technologie im jüngsten Fünfjahresplan zur „Zukunftsindustrie“ erklärt und liefert sich in diesem Feld einen Wettlauf mit US-Start-ups wie Elon Musks Neuralink.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.