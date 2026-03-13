Geld- und Bewährungsstrafe nach Alko-Unfall

In jener Dezember-Nacht war der Unfalllenker mit Alkohol und Tabletten intus mit seinem Pkw unterwegs und geriet auf der B1 in Wals in Salzburg auf die falsche Spur. Die Folge war ein frontaler Verkehrsunfall und zwei schwer verletzte Lenker. Beim Prozess zeigte der Autofahrer Reue und entschuldigte sich. Er wurde nicht rechtskräftig verurteilt.