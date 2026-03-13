Priscilla Presley über Verlust und Hoffnung

Selbst mit 80 ist Priscilla Presley nicht müde: Unermüdlich hält sie das Erbe von Elvis am Leben und begeistet Fans mit „An Evening with Priscilla Presley“ in mehreren Städten. Mit Sasa Schwarzjirg spricht sie über schwere Verluste in der Familie und wie sie es geschafft hat, immer wieder aufzustehen.