Schadenersatz für Strache auch von den Festwochen

„Wir haben das lange versucht, sind aber bis dato gescheitert. Es gab im Vorfeld weder ein Vergleichsangebot, noch wurde Bereitschaft für einen solchen signalisiert“, ist Donner-Reichstädter überrascht. Trotzdem raufen sich die beiden Anwälte zusammen und formulieren gemeinsam den Vergleich. Die Festwochen zahlen Heinz-Christian Strache 4000 Euro für den immateriellen Schaden, Milo Rau übernimmt die Verfahrenskosten in Höhe von 2500 Euro. Zudem entschuldigt sich der Künstler für die Äußerung, wobei er mit dem Wort „Entschuldigung“ generell nicht glücklich ist. „Das ist linguistisch problematisch.“ Denn man müsse entschuldigt werden und das sei nicht möglich, weil das Gegenüber nicht da sei, um die Entschuldigung anzunehmen. Dass Strache nicht kam, findet Rau „schade“.