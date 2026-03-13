Europaabgeordnete sehen USA weiter als Partner

Speziell die Aussage, dass die Vereinigten Staaten weiter ein wichtiger Partner seien, deckt sich nicht mit der Einschätzung der Bevölkerung. Laut einer aktuellen market-Umfrage im Auftrag der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik sehen 69 Prozent der Befragten die USA nicht als vertrauenswürdigen Partner an. Das ist ein deutlicher Imageverlust im Vergleich zu 2023. Gleichzeitig ist die Zustimmung zur EU-Mitgliedschaft gestiegen.