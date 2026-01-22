Vereine und Stadt einig über Stadion-Perspektive

Um 10 Uhr begann am Donnerstag im Baumkircher-Zimmer im Rathaus der nächste Stadion-Gipfel zwischen Vertretern von Sturm und GAK sowie den Verantwortlichen der Dreier-Koalition. Wie die Stadt im Anschluss bekannt gab, dürften die Gespräche durchaus positiv verlaufen sein. Wie berichtet, schlägt die Stadt ja vor, die Arena in Liebenau gemeinsam mit dem Land für 60 bis 70 Millionen Euro um- und auszubauen, anschließend soll das Stadion von den Klubs gepachtet werden.