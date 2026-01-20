Paukenschlag in Graz: Stadion-Frage scheint gelöst

Vorschlag der Vereine rechtlich nicht möglich

Das Land soll sich, nach Wünschen der Stadt und wie von Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) mehrfach in Aussicht gestellt, am Umbau beteiligen. Der Vorschlag der Stadt sieht daher vor, dass das Land künftig Miteigentümer des Stadions und auch in der Betriebsgesellschaft wird. Der Vorschlag der Vereine, sich mit 20 Millionen Euro zu beteiligen und dafür das Baurecht in Liebenau zu erhalten, würde gegen die Subventionsordnung der Stadt Graz verstoßen und wäre „gegenüber der Grazer Bevölkerung nicht verantwortbar“.