Grönland-Frage führte im Weißen Haus zu Streit

Putin will sich nicht in Grönland-Streit einmischen

Der russische Präsident Wladimir Putin will sich nicht in den Streit um Grönland einmischen. „Uns betrifft das sicher nicht“, sagte der Kremlchef bei einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrates in Moskau. Die USA und Dänemark müssten das unter sich ausmachen. Dem Kreml kommt der Streit zwischen Amerikanern und Europäern um Grönland gelegen, da die westliche Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine so weiter geschwächt wird. Außerdem sieht Moskau in der von Trump gewählten Begründung, die Insel aus Sicherheitsgründen zu brauchen, eine Rechtfertigung für die eigenen Annexionen – insbesondere die bereits 2014 eingegliederte Halbinsel Krim.