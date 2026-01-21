EU legt Zolldeal mit den USA vorerst auf Eis

Künftig hätten Industriegüter aus den USA eigentlich zollfrei in die EU eingeführt werden sollen. Zudem sollte der Deal einen verbesserten EU-Marktzugang von bestimmten Meeresfrüchten und Agrarprodukten ermöglichen. Im Gegenzug für diese Zusagen verzichtete US-Präsident Donald Trump im vergangenen Sommer darauf, Sonderzölle in Höhe von 30 Prozent auf Importe aus der EU einzuführen. Er veranlasste auch die Senkung von Autozöllen. Die EU-Kommission brachte die Umsetzung zwar vor Monaten auf den Weg, nötig wäre aber noch die Zustimmung des Europäischen Parlaments und der Mitgliedstaaten gewesen.