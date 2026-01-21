Vorteilswelt
„Atmen Sie tief durch“

Trump nach Verzögerung in der Schweiz angekommen

Außenpolitik
21.01.2026 13:23
Mit rund dreistündiger Verzögerung ist US-Präsident Donald Trump im Schweizer Davos ...
Mit rund dreistündiger Verzögerung ist US-Präsident Donald Trump im Schweizer Davos eingetroffen.(Bild: AP/Arnd Wiegmann)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump ist mit etwa dreistündiger Verspätung in Zürich gelandet, von wo es nach Davos weitergeht. Die Präsidentenmaschine hatte ein „kleines“ elektronisches Problem und musste zwischendurch zum Luftwaffenstützpunkt Joint Base Andrews zurückkehren. Trump und seine Begleiter stiegen dort in ein anderes Flugzeug um.

Die Reise verzögerte sich dadurch. In der Schweiz war Trumps Rede ursprünglich für Mittwoch um 14.30 Uhr geplant. Angesichts seiner Annexionsideen für Grönland, Zollankündigungen gegen Verbündete und Pläne für einen Gaza-„Friedensrat“ blicken viele Menschen gespannt darauf, was der US-Präsident sagen wird. Er selbst sagte vor seinem Abflug noch, „keine Ahnung“ zu haben, wie sein Besuch beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos verlaufen werde.

Dafür weiß US-Finanzminister Scott Bessent bereits, worüber er mit den Vertreterinnen und Vertretern aus Europa sprechen wird. „Ich werde allen sagen: Atmen Sie tief durch (...). Warum setzen Sie sich nicht hin, warten, bis Präsident Trump hier ankommt, und hören sich seine Argumente an?“, hielt er fest. Der Republikaner reiste mit der größten Delegation an, die das WEF je gesehen hat. 

Zitat Icon

Warum setzen Sie sich nicht hin, warten, bis Präsident Trump hier ankommt, und hören sich seine Argumente an?

US-Finanzminister Scott Bessent an die Europäer

Rutte über Anwesenheit froh
„Wir können froh sein, dass er da ist, denn er hat uns in Europa dazu gezwungen, uns zu engagieren (...) und uns mehr um unsere eigene Verteidigung zu kümmern“, sagte NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Dafür sei die im Juni beschlossene Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf 3,5 Prozent des jeweiligen Bruttoinlandsprodukts, plus 1,5 Prozent für andere verteidigungs- und sicherheitsrelevante Bereiche, entscheidend gewesen. „Ich bin fest davon überzeugt: Ohne Donald Trump hätten wir diese Entscheidungen nicht getroffen, und sie sind insbesondere für die europäische und kanadische Seite der NATO von entscheidender Bedeutung, um in der Welt nach dem Kalten Krieg wirklich erwachsen zu werden.“

Die Europäerinnen und Europäer dürften sich nicht von Bitterkeit und „diesem Wutreflex, den wir gesehen haben“ leiten lassen, sagte Bessent. Trump hatte sich vor seinem Abflug noch zuversichtlich gezeigt, dass eine Lösung gefunden werde, mit der die NATO und die USA „sehr glücklich“ sein würden. Auch Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ist in Davos. Sein Schwerpunkt bei den Arbeitstreffen ist die Frage, wie die jüngst beschlossene österreichische Industriestrategie umgesetzt werden kann.

