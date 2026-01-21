So treibt Donald „Daddy“ Trump Europa vor sich her

Zwei südafrikanische Geschäftsleute brachen immer wieder in Gelächter aus, als sie im Foyer des Konferenzzentrums im schweizerischen Davos die Rede von Trump beim Weltwirtschaftsforum am Bildschirm verfolgten.

Auch andere Besucher, die keinen Platz mehr im Saal bekamen, rollten mit den Augen und griffen sich an den Kopf, als Trump sich zahlreicher Großtaten brüstete, Grönland mit Island verwechselte, auf Windräder schimpfte und sich über Medikamentenpreise entrüstete.

Trump in seiner Lieblingsrolle

Am Ende tritt Trump in seiner Lieblingsrolle auf – einer Mischung aus narzisstischem Politiker und gutmütigem Onkel, der seine undankbaren Neffen maßregelt. Zu denen zählt etwa die NATO, die ihm Grönland vorenthalten wolle – obwohl sie ihn doch eigentlich ganz gern habe.