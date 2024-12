Italien trauert um das legendäre Dreiradauto Ape

Trauer und Wut in Italien

In die Trauer mischt sich in Italien auch Zorn, vor allem in der Nachbarschaft der Piaggio-Zentrale. Der Regionalsekretär der Gewerkschaft UIIM, Samuele Nacci, sagte, mit den heutigen EU-Vorschriften gebe es für eine Produktion in Italien keinen Platz mehr. „Vielleicht wurden einige Gesetze ein wenig übereilt eingeführt. Es sieht so aus, als ob sich nur Europa um den Umweltschutz kümmert, während der Rest der Welt sich einen Dreck darum schert.“