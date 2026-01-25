U17-Vizechampion Hofmann von Salzburg zur Austria

SC Freiburg dreht Partie gegen Köln
Bundesligist Austria Wien hat am Sonntag die Verpflichtung von U17-Vizeweltmeister Florian Hofmann vermeldet.
Der 18-jährige Linksverteidiger wechselt im Sommer von Red Bull Salzburg zu den „Veilchen“, wo er zunächst für die Young Violets vorgesehen ist.
Hofmann stand in sieben von acht WM-Partien, darunter auch im Finale, in der ÖFB-Startformation.
