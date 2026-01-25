Austria geht im Machtkampf mit Werner in die Knie

Noch vor der Aufsichtstratsitzung in Favoriten am Dienstag ist es bereits fix: Tomas Zorn wird von der Austria als neuer Sportvorstand akzeptiert werden, mit ihm gewinnt auch Jürgen Werner wieder mehr Einfluss. Was das für Sportchef Michael Wagner bedeutet, bleibt abzuwarten. Die Turbulenzen gehen weiter...
Ruhige Zeiten am Verteilerkreis – Fehlanzeige! Das neue Jahr ist keinen Monat alt und bei der Austria brodelt es abseits vom Platz weiterhin gewaltig. Am Dienstag wird ab 7.30 Uhr früh (!) in der Aufsichtsratssitzung über den von der Investorengruppe WTF um Jürgen Werner vorgeschlagene Tomas Zorn (dank Syndikatsvertrag) als künftigen Sportvorstand bei Violett abgestimmt. Die Veilchen dürften ein Veto einlegen, dazu soll es aber erst gar nicht kommen, obwohl der Verein im Aufsichtsrat die Mehrheit an Stimmen (5:4) hat. Intern wurde nämlich bereits kommuniziert, den Weg mit Zorn gehen zu wollen. Womit der Traditionsverein in die Knie geht, im Machtkampf gegen Werner und seiner WTF nachgibt!
