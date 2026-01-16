Wegovy & Co.: Darum bleibt die Abnehmspritze Luxus

Längst sind Abnehmspritzen ganz legal auch bei uns zu bekommen. Sich eine zu leisten, war bisher allerdings Luxus: Man kommt je nach Hersteller und Dosis gleich einmal auf mehrere Hundert Euro pro Monat; über die Kasse ging da nicht viel. Warum eigentlich nicht und ob bzw. wie man dennoch zu einer möglichen Rückerstattung kommen kann, haben wir uns für Sie näher angeschaut!