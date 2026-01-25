Ab 16.15 Uhr LIVE: Fliegt ÖSV-Team heute zu Gold?

Kitzbühel: Mann im Roten Trikot scheidet früh aus
Frust am Ganslernhang
Heute wird in Oberstdorf der Team-Weltmeister ermittelt. Um 16.15 Uhr beginnt der Bewerb, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Hier der Zwischenstand:
Österreich wird in der Besetzung Hörl, Kraft, Embacher und Fettner antreten und geht durchaus mit Chancen auf Gold an den Start. Die Daumen sind fest gedrückt, wir wünschen gute Unterhaltung!
