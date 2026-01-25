Bald sind Hunderte Alkoholkranke ohne Therapie

Seit Monaten kämpft die renommierte Suchtklinik, das Anton-Proksch-Institut (API) in Liesing, um die Finanzierung. Doch die Schlacht ist nun wohl geschlagen. Rund 40 Mitarbeiter quer durch alle Berufsgruppen – Ausnahme: Ärzte – haben bereits ihre Kündigung erhalten oder erfahren, dass ihre auslaufenden Verträge nicht verlängert werden.