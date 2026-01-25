Zwischen Kitz und München: Das Lugner Partyweekend

Das Lächeln für die Fotografen beherrschen sie beide. Gelernt ist halt gelernt. Und so wunderte es nicht, dass sowohl Jacqueline Lugner als auch Simone Lugner an diesem großen Party-Wochenende um die Wette strahlten, als das Blitzlicht anging. Nur halt nicht gemeinsam ...
Auch wenn ADABEI das Gefühl beschlich, dass halb München in Kitzbühel am Wochenende weilte – ein paar waren dann doch noch in Bayern geblieben. Und sie erhielten Verstärkung aus Wien. Unters Partyvolk beim Deutschen Filmball mischten sich Jacqueline und Leo Lugner, die sonst auch gerne in Kitz weilen.
Viel zu erzählen gehabt?
Diesmal kam es aber nicht zum Gipfeltreffen. Vielleicht lag es auch daran, dass Simone Lugner, gesichtet bei der Schnitzelparty, in der Gamsstadt war. Schade, sie haben sich verpasst, hätten sich aber bestimmt viel zu erzählen gehabt.
Den Münchenern da wie dort wird‘s egal gewesen sein. Bei so einem Partywochenende waren sie jedenfalls die wahren Gewinner.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.