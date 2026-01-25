Vorteilswelt
Simone und Jacqueline

Zwischen Kitz und München: Das Lugner Partyweekend

Adabei Österreich
25.01.2026 20:00
Lugners in München, Lugner in Kitzbühel, so schloss sich irgendwie auch der Kreis.
Lugners in München, Lugner in Kitzbühel, so schloss sich irgendwie auch der Kreis.(Bild: Krone KREATIV/babiradpicture/RomanBabirad, GEPA pictures/Mathias Mandl)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Das Lächeln für die Fotografen beherrschen sie beide. Gelernt ist halt gelernt. Und so wunderte es nicht, dass sowohl Jacqueline Lugner als auch Simone Lugner an diesem großen Party-Wochenende um die Wette strahlten, als das Blitzlicht anging. Nur halt nicht gemeinsam ...

Auch wenn ADABEI das Gefühl beschlich, dass halb München in Kitzbühel am Wochenende weilte – ein paar waren dann doch noch in Bayern geblieben. Und sie erhielten Verstärkung aus Wien. Unters Partyvolk beim Deutschen Filmball mischten sich Jacqueline und Leo Lugner, die sonst auch gerne in Kitz weilen.

Jacqueline Lugner und ihr Ehemann Leo
Jacqueline Lugner und ihr Ehemann Leo(Bild: Babirad Picture)

Viel zu erzählen gehabt?
Diesmal kam es aber nicht zum Gipfeltreffen. Vielleicht lag es auch daran, dass Simone Lugner, gesichtet bei der Schnitzelparty, in der Gamsstadt war. Schade, sie haben sich verpasst, hätten sich aber bestimmt viel zu erzählen gehabt.

Simone Lugner in bester Party-Gesellschaft in Kitzbühel bei der Schnitzelparty mit Richard ...
Simone Lugner in bester Party-Gesellschaft in Kitzbühel bei der Schnitzelparty mit Richard Lugners „Wildsau“ Lydia Kelovitz und „Mister Austria“ Christopher Dengg(Bild: GEPA)

Den Münchenern da wie dort wird‘s egal gewesen sein. Bei so einem Partywochenende waren sie jedenfalls die wahren Gewinner.

